Probe SURPRIZA depuse la dosarul de la Parchetul General de protestatarul ranit cu o grenada la protestul din 10 august

A fost audiere maraton la Parchetul General. Unul din protestatarii răniți de jandarmi la mitingul din 10 august a dat declarații vreme de trei ore.

"Am fost sunat ieri de un domn procuror de aici. Am fost chemat să dau din nou o declarație privind tot ce s-a întâmplat la protestul din 10 august, Am depus la dosar blugii pe care i-am avut pe mine, șosetele, capacul de grenadă pe care l-au avut în picior. Am făcut și un proces verbal și m-am constituit parte civilă, am depus la dosar și o expertiză medico - legală pentru că eu consider că mi s-a spus viața în pericol", a declarat Doru Oprea, protestatarul care a fost rănit în coapsă de o grenadă în timpul mitingului din 10 august.

