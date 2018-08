Probioticele ajuta la buna functionare a digestiei si la sinteza vitaminelor – Iata ce sa mananci mai des

pro 1

Probioticele sunt deja celebre pentru numeroasele lor efecte benefice asupra sanatatii, de la o digestie mai buna, mai multa energie, o piele mai frumoasa si un sistem imunitar mai puternic.

Unele studii au demonstrat ca acestea imbunatatesc capacitatea cognitiva in cazul persoanelor cu Alzheimer, dar si ca te pot ajuta sa slabesti. Un alt studiu, realizat de cercetatorii din Australia, a demonstrat ca alimentele ce contin bacterii probiotice, cum ar fi iaurtul, laptele batut si sana, scad tensiunea arteriala.

Ce sunt probioticele si cum le poti include in alimentatia ta?

Probioticele sunt microorganisme vii care aduc beneficii sanatatii atunci cand sunt consumate in cantitate suficienta. Probioticele sunt prezente in mod normal la nivelul tubului digestiv si contribuie la echilibrarea florei intestinale.

Flora intestinala este alcatuita din peste 100.000 de miliarde de bacterii: ‘bune’ – probiotice si ‘rele’ – patogene. Probioticele impiedica inmultirea bacteriilor patogene la nivelul tubului digestiv. Multiplicarea necontrolata a bacteriilor ‘rele’ poate conduce la aparitia unor imbolnaviri sau a unor tulburari de tranzit intestinal precum diareea sau constipatia. In mod normal, cand suntem sanatosi, flora intestinala se mentine in echilibru. Exista insa factori care pot cauza dezechilibre: administrarea de antibiotice, alimentatia bogata in grasimi si saraca in fibre, stresul cronic, bolile inflamatorii intestinale, deficiente ale sistemului imunitar.

Echilibrul florei intestinale este un element esential pentru sanatatea noastra, deoarece probioticele ajuta la buna functionare a digestiei si la sinteza vitaminelor. Tot probioticele secreta substante antimicrobiene, stimuleaza sistemul imunitar si ne protejeaza de anumite boli.

Care sunt beneficiile probioticelor?

Ajuta digestia

50% din populatia occidentala se confrunta cu probleme de digestie, printre care balonare sau indigestie. Dar probioticele pot ajuta la rezolvarea acestei probleme. Bacteriile bune stimuleaza digestia si ajuta la sintetizarea nutrientilor.

Iti ofera energie

Peste 500 de tipuri de bacterii „locuiesc” in tractul tau intestinal. Dar nu stau degeaba, ci ajuta facilitand digestia si sintetizand nutrienti importanti, printre care vitaminele B si K, acidul folic sau acizi grasi esentiali. Aproape 10% din energia ta zilnica poate proveni din bioprodusi ai probioticelor din intestine.

Sustin sistemul imunitar

Probioticele sunt indispensabile pentru sistemul imunitar.

Atunci cand organismul tau are suficiente probiotice, bacteriile periculoase nu se pot „instala” prea usor, astfel incat sa te imbolnaveasca. Culturile vii de bacterii benefice te protejeaza producand bacteriocine, substante care inhiba dezvoltarea bacteriilor daunatoare.

Regleaza tranzitul intestinal

Diareea si constipatia sunt probleme frecvente, cu care se confrunta numeroase persoane. Fie ca sunt produse de cauze infectioase, fie ca apar in urma tratamentelor cu antibiotice, consumul de alimente bogate in probiotice te poate ajuta sa previi aceste probleme.

Care sunt alimentele bogate in probiotice?

Iaurtul

Iaurtul este una dintre cele mai importante surse de probiotice pe care le poti consuma zilnic. Dar nu orice iaurt contine aceste bacterii benefice care te ajuta sa fii mai sanatos. Trebuie sa alegi produse fermentate, care nu au fost pasteurizate.

Varza murata si muraturile

Alimentele fermentate contin, de obicei, probiotice, iar varza murata si muraturile sunt surse excelente. Acestea contin bacterii care produc acid lactic si care le ofera gustul acru. Numai legumele fermentate, asa cum sunt vaza, gogonelele sau castravetii murati, contin probiotice, dar nu si muraturile in otet, pasteurizate. Prin pasteurizare, bacteriile benefice sunt distruse si alimentele nu mai au un efect probiotic.

Kefirul

Daca iti place iaurtul, dar preferi varianta de baut, pe care o poti lua cu tine, atunci kefirul este alegerea excelenta pentru tine. Este o bautura din lapte fermentat, fiind o sursa foarte buna de probiotice, dar si de proteine.

Branza fermentata

Unele tipuri de branza, precum Gouda sau cheddar, sunt obtinute prin fermentare, folosind bacterii care produc acid lactic. Desi nivelul de probiotice variaza de la un tip de branza la altul, acest aliment este o sursa buna de probiotice.

Borsul

Acest ingredient care nu lipseste din ciorbele romanilor este o sursa naturala excelenta de probiotice. Dar pentru a beneficia de bacteriile bune dezvoltate prin fermentarea taratelor de grau, este recomandat sa consumi borsul crud, neprelucrat termic. Il poti bea simplu, sau poti adauga o lingurita de miere sau zahar intr-un pahar cu bors rece pentru a obtine o „limonada” sanatoasa.

