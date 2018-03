Probleme cu zborul TAROM Bucuresti - Iasi. Ceata a "fugarit" pasagerii pe aeroportul din Suceava

Avion TAROM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ceata care s-a abatut asupra Iasului a creat probleme si pe Aeroportul International. Un zbor al companiei TAROM care trebuia sa ajunga in capitala Moldovei de la Bucuresti a fost directionat catre aeroportul Stefan cel Mare din Suceava din cauza cetii. Cu toate acestea, pasagerii au fost nemultumiti pentru ca nu au primit si explicatiile necesare si niciun sprijin din partea companiei. Iata ce a spus unul dintre pasageri, deputatul PSD Silviu Macovei: "Am plecat din Bucuresti spre Iasi la 17.30 si am aterizat la 20.30 la...Suceava! Acum sper ca nu interpelarile, declaratiile si actiunile mele legate de TAROM au dus la depunerea unei ceti foarte de groase care sa intarzie atat de mult ...