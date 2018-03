Probleme din cauza zapezii pe un drum din judetul Iasi. Se asteapta interventia drumarilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 18 martie, pe drumul judetean Iasi - Focuri - Gropnita a aparut o problema in zona Potangeni, unde din cauza vantului s-au format suluri de zapada, iar pe o portiune de cateva sute de metri nu se poate inainta. Au mai fost si alte probleme in judet, noaptea trecuta si in aceasta dimineata. Pe unele artere s-a inaintat cu dificultate iar circulatia a fost restrictionata, insa conform autoritatilor judetene nu exista drumuri inchise. "Am vorbit cu toata lumea, inclusiv cu politia, cei de la drumuri, ISU si nu au fost probleme in ceea ce priveste blocarea vreunui drum. Au fost doar doua restrictii, de la ora 6.00 la ora 8.00, pe portiunea Tg. Frumos - Pascani, in zona Costesti, iar pe la Crivesti, langa Strunga, a f ...