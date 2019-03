Probleme grave pentru Orange! Sute de ieseni se plang de ineficienta serviciului

Orange Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Orange pare sa aiba, in aceste momente, grave probleme tehnice pe raza municipiului Iasi. Sute de utilizatori se plang de faptul ca reteaua este cazuta, incercand in zadar sa apeleze. Compania Orange, amendata de ANAF pentru ca si-a indus clientii in eroare Momentan compania nu a oferit nicio explicatie pentru problema si nici nu se cunoaste cand aceasta s-ar putea rezolva. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. compania orange iasi : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"} ...