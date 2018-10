Probleme GRAVE - PNL atenționeaza: referendumul pentru familie ar putea fi ANULAT din cauza unor ERORI

Deputatul PNL, Mihai Voicu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a sesizat o eroare privind numărul de cetățeni români cu drept vot înregistrat la AEP. Sesizarea a fost transmisă către CCR și urmează să fie luată în considerare șa validarea sau invalidarea Referendumului pentru redefinirea familiei.

„Nu am sesizat CCR și BEC și nu era vorba despre AEP. Este vorba desrepe numărul cu cetățeni de vot din România. În registrul electoral al AEP aceștia sunt în numărul de 18 917 495. Cetățenii cu drept de vot sunt de două feluri, administrativ vorbind, pentru că în materie de drepturi sunt aceeași. Sunt cetățeni cu domiciliul în țară, 18 245 000 și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, 646 562. Sesizarea mea se referă la calcularea atât a cvorumului de prezență necesar pentru validarea Referendumului, cât și a numărului de voturi necesar pentru a se aproba acest referendum, pornind de la toți cetățenii români cu drept de vot. Este o chestiune elementară, un astfel de referendum trebuie să fie decis, validarea sau invalidarea lui, de toți cetățenii români cu drept de vot.”, a declarat deputatul PNL, Mihai Voicu, pentru MEDIAFAX.

Acesta susține AEP a trimis către CCR eroarea, urmând să fie corectată.

„Ceea ce am solicitat este luarea în considerare a cifrei de 18.917.495 pentru aceste calcule. Din câte știu, între timp AEP a și trimis o adresă către BEC care confirmă această cifră pe care am menționat-o și eu. Spre exemplu de alegerile parlamentare, validarea nu se face la BEC. Ci la CCR. De aceea toate aceste informații au fost transmise, și este corect așa, de către BEC la CCR. Am sesizat o eroare, această eroare a și fost corectată de către AEP și va fi luată în considerare, nu mă îndoiesc, la validarea de către CCR”, a adăugat liberalul.

Citește și: Ședință de ULTIMĂ ORĂ în PSD: Liviu Dragnea a chemat deputații la discuții UPDATE Decizia CHEIE luată

Mihai Voicu precizează că nu se pune problema de oprire a desfășurării Referendumului.

„Nu, în niciun caz, nici nu se pune problema. Este o chestiune care se va lua sau nu în considerare la validarea sau invalidarea referendumului. Nu se oprește referendumul, este un calcul care se face după ce se termină votul. După ce se desfășoară referendumul, BEC transmite informații la CCR și CCR va decide dacă refeendumul a fost validat sau nu”, a conchis deputatul lineral.

Potrivit AEP, numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral, la data de 2 octombrie 2018, este de 18.951.721, din care 18.279.534 de alegători au domiciliul sau reședința în țară, inclusiv cetățenii care vor împlini 18 ani până la data de 7 octombrie 2018, din care 16.781.333 sunt posesori de carte de identitate. Un număr de 672.187 de cetățeni români au domiciliul sau reședința în străinătate, fiind posesori de pașaport CRDS.

Autoritatea Electorală Permanentă a informat că numărul total al secțiilor de votare organizate în țară este de 18.662. Românii care nu sunt în localitățile de domiciliu pot vota în orice secție, pe liste suplimentare.

Referendumul pentru familie se va desfășura pe 6 și 7 octombrie, între orele 7.00 – 21.00, și are la bază inițiativă cetățenească demarată de Coaliția pentru Familie, prima de după 1989.