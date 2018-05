Probleme in interiorul Sistemului. Procurorii, lasați cu ochii in spare de polițiști

Lucrurile par să se complice în sistem. ”Binomul” pare să se gripeze încet încet, iar adevărata lovitură să nu le vină de la politicienii care le doresc obștescul sfârșit, ci chiar de la cei cu care lucrează zi de zi. Presa vorbește de cazuri tot mai dese de polițiști judiciariști care refuză să execute sarcinile în afara unor ”hârtii” care să îi acopere în cazul ”unor probleme”.

Viorica Dăncilă are o explicație ULUITOARE pentru GAFA 'Euro douăzeci douăzeci': 'Am vorbit 9 ani așa, e normal să-l duci mai departe'

”Pentru ca angajatii Ministerului de Intene detasati pe langa structurile de Parchet ca si politisti judiciari se tem sa nu fie tocmai ei scosi drept tapi ispasitori dupa ce se va „sparge buboiul” anchetelor interne si chiar a celor penale privind gravele abuzuri comise de catre unii procurori precum deja celebrii „Lucica” Onea si „Portocala” Negulescu. Mai ales ca era o adevarata cutuma in multe Parchete din tara ca politistii sa fie trimisi pe teren sau pusi sa efectueze diverse acte in cadrul anchetei fara a avea ordine scrise, de multe ori procurorii de caz sub indrumarea carora isi efectuau activitatea asigurandu-i doar ca „lasa, intra peste ei si pe urma fac eu rost si de mandat, ca nu deranjez judecatorul la ora asta…”, susține jurnalistul Cătălin Tache în Național.

Acesta susține că lucrurile sunt mult mai grave decât par la prima vedere. Polițiștii judiciariști care ”au servit Binomul” se confruntă acum cu două mari probleme. Pe de o parte sunt procurorii cu care lucrează și care îi amenință să își continue anchetele, iar dacă se cer înapoi la fostele locuri de muncă din Poliție, nu de puține locuri li s-a transmis că nu sunt bineveniți.

”dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, in ultima vreme unii dintre procurorii din „nucleul dur” au fost pur si simplu lasati de izbeliste de proprii politisti judiciari, care au cerut „acoperire in scris” pentru misiunile trasate. Si cum procurorii socati de acest refuz s-au multumit doar sa-i ameninte, s-a ajuns astfel la o situatie mai mult decat tensionata, in care anchetele bat pasul pe loc, cel putin pana ce una dintre tabere va ceda. Iar situatia politistilor detasati pe la Parchete este cu atat mai ingrata cu cat acestia nu sunt bineveniti nici la fostele locuri de munca, desi multi dintre ei si-au exprimat clar aceasta optiune. Numai ca, pe langa faptul ca li se reproseaza ca s-au invartit de detasari pentru sporurile concludente de acolo, cei care vor sa plece de acum din Parchete sunt priviti cu supiciune, ca nu cumva doar sa „pozeze” in victime colaterale ale procurorilor…”, mai susține jurnalistul.