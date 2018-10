Probleme la ING Bank: Clientii s-au trezit cu tranzactiile dublate si cu conturile pe minus

ING Bank google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi clienti ai ING Bank se confrunta cu probleme cu conturile, reclamand ca banca le-a dublat tranzactiile efectuate in ultimele trei zile si ca s-au trezit fara bani in cont sau chiar pe minus. "O parte din tranzactiile cu cardul efectuate in weekend au fost dublate. Situatia va fi remediata cel tarziu in cursul zilei de maine", se arata intr-un mesaj publicat pe site-ul ING Bank. Vezi si: Hotii striga hotii! Bancile olandeze au furat, intr-o scurta perioada de timp cat nu a furat Romania in zeci de ani Reprezentantii bancii au explicat pe si ce a cauzat problemele: «O parte dintre clientii ING pot vedea dublarea unora dintre tranzactiile realizate in weekend. Situatia a ...