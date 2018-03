Probleme mari pentru afaceristul Vasile Puscasu! Autoritatile au cerut anularea licitatiei pentru achizitia Hotelului Traian. La mijloc a fost o ilegalitate uriasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O licitatie de milioane de euro va fi anulata in baza unui simplu act • Procedura desfasurata in conditii ilegale a vizat vanzarea Hotelului Traian din Piata Unirii • Lichidatorul si cumparatorul au incercat un subterfugiu fara sa mai anunte si statul roman • Documentele privind anularea au fost deja inaintate celor vizati Controversatul om de afaceri Vasile Puscasu mai are de asteptat pana sa puna mana pe un important monument din centrul Iasului. Dupa ce a fost ajutat sa intre in posesia unui important hotel din centrul municipiului Iasi, acesta se vede nevoit sa renunte, cel putin pentru moment, la intentii. Puscasu a intrat in posesia Grand Hotel Traian dupa ce a oferit 5,5 milioane de euro la licitat ...