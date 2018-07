Probleme pentru Carmen Bruma si Mircea Badea! Ce se intampla cu copilul

Probleme pentru Carmen Bruma si Mircea Badea. Vedeta a luat o masura radicala in privinta fiului lor, Vlad.

Cel mic a fost mutat de la gradinita privata pe care o frecventa din cauza unei expriente nefericite.

„Cel mic va merge in invatamantul privat sau in cel de stat?”, a intrebat-o Cristina Siscanu pe Carmen Bruma la emisiunea pe care Madalin Ionescu o realizeaza live pe pagina sa de Facebook.

„Crede-ma, este unul dintre cosmarurile mele. Sincer, nu stiu, in acest moment sincer nu stiu. Noi am avut o experienta neplacuta cu o gradinita privata, n-as vrea sa dau detalii, as fi putut sa o fac. Si l-am mutat la o gradinita de stat. Momentul in care l-am mutat noi a fost fix inainte de vacanta, deci nu pot sa imi fac o parere, pentru ca suntem in vacanta”, a explicat Carmen Bruma.

