Probleme pentru partidul lui Dacian Cioloș! Avocatul MRI acuza tergiversarea infiintarii acestei formatiuni politice

Avocatul care reprezintă în instanţă Mişcarea România Împreună, Tiberiu Petrescu, a declarat, pentru AGERPRES, că se încearcă tergiversarea înfiinţării acestei formaţiuni politice prin toate mijloacele, printre acestea numărându-se invocarea lipsei de apărare şi solicitarea de termen pentru achitarea taxei de timbru.

El a spus că, în mod normal, nu ar trebui să dureze mai mult de sfârşitul lunii ianuarie, jumătatea lunii februarie 2019 până la înregistrarea Mişcării România Împreună în Registrul partidelor, cu toate căile de atac ce ar putea fi exercitate."Deja cred că sunt 7 luni de când s-au depus actele. Legea 14/2003 dă un termen de maxim 15 zile să se pronunţe judecătorul de la tribunal pe această cerere. Există posibilitatea legală ca orice parte, orice terţă persoană, să facă o cerere de intervenţie atunci când îi sunt încălcate nişte drepturi proprii (...) au existat până acum trei cereri care au fost soluţionate cu respingerea lor (...) astăzi am avut iarăşi termen cu alte două cereri care au apărut între timp la dosar. Se încearcă tergiversarea înfiinţării acestei formaţiuni politice prin toate mijloacele, se invocă lipsa de apărare, se solicită termen pentru a achita taxa de timbru (...). Cererile de azi nu au apucat să fie discutate, pentru că ne-au cerut termen pentru taxa de timbru şi aşa mai departe, cu toate că am achitat eu taxa de timbru şi am inclus-o la dosar şi nu au acceptat, au spus: 'Nu, ne-o plătim noi!'", a spus avocatul.

Comisia de Prognoză confirmă DEZASTRUL economic: Creșterea va fi de 4,5%, nu de 5,5%



El speră ca instanţa să se pronunţe la termenul din 7 decembrie.



"Pe 7 decembrie e termen, ar trebui să se pronunţe pe 7 decembrie (...) dacă acei terţi intervenienţi au dreptul la cale de atac probabil că vor ataca hotărârea Tribunalului şi atunci se mută dosarul la Curtea de Apel (...) în mod normal (cu tot cu posibile căi de atac n.r.) nu ar trebui să mai dureze mai mult de sfârşitul lui ianuarie, jumătatea lui februarie (...) aceasta e o procedură de urgenţă. În mod normal, trebuia să dureze 15 zile de la momentul în care s-a împlinit un termenul de opoziţie, deci, vă daţi seama că de la 30 de zile în total, termen în care trebuia să se finalizeze o astfel de procedură, durează deja de 200 şi ceva de zile", a spus Petrescu.



Avocatul a informat că, în afară de solicitările intervenţie, în dosar a mai fost o cerere de strămutare şi patru-cinci de recuzare.



Întrebat cine are interesul să tergiverseze înregistrarea în Registrul partidelor, avocatul a răspuns: "E greu de spus. Unii sunt interesaţi să-şi facă imagine, pentru că, imediat după ce ies din sala de judecată, încep şi postează pe Facebook: 'I-am blocat, îi amânăm!', alţii probabil, nu ştiu, nu am informaţii, dar probabil sunt trimişi şi de adversari politici, nu îmi dau seama".