Probleme pentru Stefan Hrusca: Artistul a ajuns de urgenta la spital

Momente grele pentru Stefan Hrusca. Artistul a ajuns de urgenta la spital din cauza unor probleme la gat, informeaza Libertatea. Totul s-a intamplat joi seara si, din fericire, cantaretul nu a avut nevoie de internare. De altfel, Hrusca va urca pe scena vineri seara, cand va sustine un concert in Piata Constitutiei. Stabilit de multi ani in Canada, Stefan Hrusca se intoarce in fiecare an in tara in perioada Sarbatorilor pentru a sustine concerte de colinde.