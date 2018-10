Probleme tehnice deosebite“: Produsul folosit la Pasajul Cumpenei lasa de dorit. Ce a spus directorul Confort Urban (galerie foto + video)

Podul de la Butelii sau Pasajul Cumpenei, una dintre cel mai intens circulate zone ale Constanţei este, încă, un şantier. Constănţenii speră ca ziua în care vor putea să circule fără probleme să vină cât mai repede. Promisiuni au tot fost. Ba că o să fie cel mai modern pod din ţară, după modelul grecesc, ba că va decongestiona traficul din zona Cora Brătianu.Totuşi, iată că există un blestem în zonă. Un constănţean a sesizat că nu s-a mai lucrat de o perioadă îndelungată la pod şi că a aflat de la muncitori că nu s-a turnat o soluţie de calitate înaintea asfaltării, existând astfel un risc mare de desprindere a asfaltului. Informaţia a fost confirmată parţial de reprezentanţii Confort Urban.„Nu se mai lucrează de trei luni şi se produc foarte multe accidente uşoare. Am înţeles de la un băiat care lucrează la Confort Urban că trebuia turnată o soluţie mai bună înaintea asfaltării şi, dacă se dă în folosinţă sensul unde au asfaltat, cu timpul o să se desprindă asfaltul. Posibil că de aceea au întrerupt activitatea“, a semnalat cotidianului ZIUA de Constanţa un cetăţean supărat cu privire la situaţia din zonă.Precizăm că am încercat să luăm legătura cu firma care se ocupă de lucrări, Mobitom SRL, însă la apelul telefonic nu a răspuns nimeni, astfel că am încercat să obţinem un răspuns de la Primăria Constanţa, dar nici de aici nu am primit un răspuns menit a clarifica situaţia respectivă. Într-adevăr, pe acest pod nu se mai lucrează, însă, conform directorului Confort Urban,, se lucrează la baza podului, iar informaţia privind calitatea produsului folosit se confirmă.„Se lucrează la pile, la cămăşuiri şi probabil în câteva zile sau o săptămână, chiar două, se reiau lucrările şi pe pod. O să se încerce ca până în iarnă, adică până se strică timpul, să dăm drumul la un sens. Sunt nişte probleme tehnice deosebite. Se pare că din punct de vedere calitativ nu este cel mai bun (n.r. soluţia la care face cititorul referire). Se fac analize, expertize. Dar pe dedesubt se lucrează în continuare. Probabil că în cel mult două săptămâni se reiau lucrările“, a spus Claudiu Rădulescu, reprezentant al Confort Urban.Astfel, la iarnă ar trebui să fie reluată circulaţia pe sensul proaspăt asfaltat, însă există incertitudinea calităţii şi a rezistenţei covorului asfaltic.În luna ianuarie 2018, Primăria Municipiului Constanţa a atribuit un contract privind lucrări suplimentare de reparaţii capitale şi modernizare a Pasajului Cumpenei, în valoare de 1.162.178,25 de lei. Contractul presupunea achiziţionarea de lucrări suplimentare la contractul de execuţie lucrări nr. 116095/19.08.2016, având ca obiect execuţie lucrări suplimetare/adiţionale aferente obiectivului de investiţie „Reparaţii capitale şi modernizarea Pasajului Cumpenei.Vă reamintim că, pe parcursul execuţiei lucrărilor, care au început în luna aprilie a acestui an, au apărut o serie de probleme de ordin tehnic, ce au condus Ia revizuirea expertizei tehnice nr. 214 din luna august, întocmită pentru Pasajul Cumpenei, în concluziile căreia se recomandă „cămăşuirea integrală a suprafeţelor de beton ale stâlpilor infrastructurii de la radier până la riglele pilelor“ şi „demolarea zonelor de beton de pantă degradat şi denivelat în vederea refacerii betonului de pantă, pentru asigurarea unei pante constante şi continue a acestuia“.Ca urmare, în urma revizuirii proiectului tehnic şi a devizului general, a rezultat necesitatea realizării unor lucrări suplimentare, după cum urmează: decaparea şi înlocuirea în totalitate a betonului de pantă existent cu grosimile rezultate în urma ridicărilor topografice şi a profilurilor din partea desenată; remedierea defectelor betonului şi efectuarea lucrărilor de protecţie a infrastructurii şi a suprastructurii; cămăşuirea pilelor începând cu rostul elevaţiei fundaţiei pilelor până la riglă (nu sunt necesare ancore chimice); armarea se va face după ce se îndepărtează cu grijă confecţia metalică existentă - se va folosi aceeaşi reţetă pentru betoanele speciale utilizate la riglele pilelor; înlocuirea tuturor rosturilor de dilataţie existente pe pod cu alt tip de rost; refacerea stratului de asfalt de la sistemul rutier. Prin revizuirea proiectului, au rezultat cantităţi suplimentare la următoarele categorii de lucrări: scoatere linie de tramvai şi refacere cale; remediere defecte beton şi protecţie infrastructură, remediere defecte beton şi protecţie suprastructură şi cămăşuire pile şi culee.Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general, revizuite, aferente obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea Pasajului Cumpenei“, a fost aprobat de aleşii locali municipali pe 29 septembrie 2017.Cu sediul social în municipiul Constanţa, Mobitom SA a fost înmatriculată în anul 1991. Firma are un capital social subscris de 2.250.542,5 lei, compus din 900.217 acţiuni. Firma este deţinută de Five-Holding SA, cu 98,678% din capitalul social, şi Listă Acţionari, cu 1,322% din capitalul social. Administratorii societăţii, a cărei activitate principală constă în „fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“, suntnăscut pe 6.07.1949, în comuna Casimcea, Tulcea,, născut pe 14.04.1934, în Bărăganu, şi, născut pe 12.06.1967, în Constanţa.Pasajul Cumpenei, amplasat în municipiul Constanţa, face legătura între bulevardul Aurel Vlaicu şi bulevardul I.C. Brătianu. Pasajul traversează magistrala Bucureşti - Constanţa şi un grup de căi ferate ale triajului Constanţa, precum şi reţeaua de drumuri de acces la centrul comercial şi locuinţele din zonă. Pasajul aflat în reabilitare are o lungime de 310,19 metri.

