Problemele pentru PAOK Salonic continua dupa scandalul de la meciul cu Olympiakos Pireu, care a dus la anularea derbyului. Echipa lui Razvan Lucescu a aflat azi decizia: a pierdut 0-3 cu marea rivala, a fost depunctata cu 3 puncte si a primit doua meciuri acasa cu portile inchise pentru fani. PAOK Salonic a facut apel in urma deciziei. In acest moment, PAOK cade pe locul 3, cu 49 de puncte, in timp ce Olympiakos urca pe 2, cu 50 de puncte (*ar putea pierde 3 puncte pentru incidentele de la meciul cu AEK Atena, cazul este la apel). Lider ramane AEK Atena cu 54 de puncte. Mai sunt 6 etape pana la finalul campionatului. Din nefericire pentru Razvan Lucescu, primul dintre cele doua meciuri fara suporteri va fi chiar impotr ...