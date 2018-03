Problemele renale – 8 simptome frecvente

Problemele renale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oboseala, schimbari ale culorii urinei, dureri de spate—toate aceste semnale pot fi experimentate de catre cei care sufera de probleme renale. In articolul de azi iti prezentam principalele simptome produse de aceste afectiuni. Ingrijirea adecvata a rinichilor este esentiala pentru a putea fi sanatosi. Uneori insa, putem face anumite greseli, precum sa urmam o dieta nesanatoasa sau sa nu consumam lichide suficiente. In cele din urma, este posibil sa incepem sa experimentam semnale de alarma care ne atentioneaza ca exista o problema. In cele ce urmeaza iti vom prezenta cateva dintre cele mai frecvente simptome produse de problemele renale. Citeste in continuare si ia aminte! Ce simptome pro ...