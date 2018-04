Proceduri simplificate pentru Start-Up Nation. Programul ia startul in iunie

Start Up Nation google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Start-Up Nation, cel mai asteptat program de finantare pentru antreprenorii debutanti, va incepe in luna iunie. 10 mii de firme vor primi pana la 200 de mii de lei pentru fiecare proiect, iar procedurile vor fi simplificate, a declarat in exclusivitate pentru Stirile TVR ministrul pentru IMM-uri. Intre timp, incep deconturile pentru miile de firme incluse in prima sesiune a programului. Platile in cadrul noului program Start-Up Nation se vor face mai rapid, in cel mult 3 luni, iar procedurile in relatia cu banca si cu agentiile unde se depun proiectele vor mai clare. Stefan – Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat: "Vom avea un ghid al procedurilor opera ...