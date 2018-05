Procesul Bombonica. Iulia Scantei il trimite la colț pe Dragnea: A compromis inalta demnitate! EXCLUSIV

TRANSILVANIA LOOK SRL Cluj-Napoca, societatea care a deţinut până în octombrie 2017 licenţa pentru LOOK TV, a intrat direct în faliment, menţionând în cererea introductivă că este în imposibilitatea de a achita datoriile exigibile în valoare de 45.054.981 lei.

Zvonurile din sistem și informațiile primite cum că tinerii slabi la învățătură sunt descurajați de la a se înscrie la evaluarea națională, cu scopul de a crește artificial procentele de promovare, sunt confirmate prin analiza asociației Human Catalyst, care a sesizat acest fapt într-o scrisoare deschisă, susține Rectorul Universității de Vest, deputatul Marilen Pirtea. „Semnale […] The post Tertipul prin care școlile și inspectoratele raportează performanțe appeared first on Cancan.ro.