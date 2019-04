Procesul de divort al Antoniei, la final! “Mai e un termen in Italia, inainte sa putem inchide la notar, in Romania”

La mai bine de cinci ani de cand a depus actele de divort, Antonia vede, in sfarsit, luminita de la capatul tunelului. Cantareata mai are de asteptat doar cateva saptamani pana sa fie despartita legal de italianul Vincenzo Castellano.

Casatoria de forma va lua sfarsit in scurt timp, sustine avocatul cantaretei. Ioan Todan, reprezentantul legal al vedetei in procesul de divort a declarat pentru Libertatea ca Antonia mai are doar un pas pana sa primeasca decizia oficiala, dar pentru asta va mai face un drum in Italia, unde locuieste Vincenzo Castellano, inca sotul ei.

„Mai e un termen in Italia, inainte sa putem inchide la notar, in Romania. E o chestiune legata de copil, un act pe care sa-l depunem apoi la cabinetul notarial”, a declarat aparatorul artistei.

Chestiunea legata de copil fiind, evident, custodia micutei Maya, care locuieste cu tatal ei si cu familia acestuia, la Napoli.

Si trecerea baietilor pe numele lui Velea e pe ultima suta de metri

Vestile sunt la fel de bune si-n privinta copiilor pe care Antonia ii are cu Alex Velea, partenerul ei oficial de ani buni. Dupa ce cantaretul a avut, in urma cu un an, castig de cauza in Romania in procesul de paternitate care-i priveste pe Dominic si Akim (Antonia fiind casatorita cu Vincenzo Castellano cand i-a nascut, in acte a fost trecut ca tata italianul), fiind declarat, in instanta, tatal lor, zilele urmatoare si instanta din Italia va face acelasi pas. Apoi, Velea ii va putea trece pe Dominic si Akim, in sfarsit, pe numele lui.

„Probabil zilele urmatoare va iesi hotararea definitiva, apoi se va face schimbarea numelui minorilor in acte. Trebuie ca mai intai sa treaca termenul de apel. Decizia s-a pronuntat in Romania, dar apoi a trebuit comunicata si in Italia. S-au tot intors comunicarile, de aceea s-a prelungit asa mult. Dar asta e legea. Acum urmeaza definitivarea”, a explicat avocatul Ioan Todan citat de Libertatea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.