Procesul 'Gala Bute' se apropie de final! Dezvaluiri explozive din sala de judecata - Udrea: Costa Rica nu ma lasa sa ma intorc

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte ar putea ramane astazi in pronuntare in Dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea contesta o condamnare de 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita.

Primul audiat a fost afaceristul Adrian Gardean, martor cheie in acest caz, care a lipsit la ultimele doua termene, informeaza ziare.com . El a povestit cum i-au fost ceruti bani pentru sponsorizarea „Galei Bute”, spunand ca s-a simtit santajat de Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii.

A urmat audierea lui Rudel Obreja, care a spus ca e nevinovat si ca a mai organizat si alte asemenea evenimente si nu au fost probleme.

Si Elena Udrea trebuia sa raspunda intrebarilor in sala de judecata. Fostul ministru al Dezvoltarii a solicitat, prin avocat, audierea prin videoconferinta, sustinand ca are statut de refugiat politic in Costa Rica, si ca una dintre obligatiile impuse de autoritatile costaricane e ca ea sa nu se intoarca in tara de origine.

„Depun inscrisuri care dovedesc imposibilitatea de deplasare a Elenei Udrea, pentru a putea da declaratii. Ea vrea sa beneficieze de dreptul sau de a se apara. Documentele constau intr-o cerere catre directia de emigratie din Costa Rica, in care a solicitat sa i se raspunda daca poate parasi tara, ce drepturi si ce indatoriri are", a cerut avocatul.

Raspunsul primit la aceasta solicitare de la Ministetul de Interne-Sectia Refugiati contine precizatile esentiale, arata avocatul: "inca de la depunerea cererii de refugiat, solicutantul este sub protectie si se impiedica expulzarea lui".



Actul ar fi fost emis pe 7 mai, iar aparatorul a aratat ca a intrat in posesia lui pe 8 mai.



Avocatul a aratat ca Elena Udrea are mai multe drepturi garantate de statul costarican. Una din obligatiile in cazul persoanelor care cer azil in Costa Rica, ar fi, potrivit avocatului: "Sa nu va intoarceti in tara de origine".