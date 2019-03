Procesul lui Calin Popescu Tariceanu, la final - DNA cere rejudecarea dosarului. Motivele invocate de procurori

ÎCCJ judecă, luni, ultimul termen din dosarul în care președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat de mărturie mincinoasă. În prima instanta, Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat, însă procurorii au făcut apel. DNA își susține, la ora transmiterii știrii, pledoaria, Direcția solicitând rejudecarea dosarului.

Completul de 5 judecătorii a anunțat deja ca sentința va fi anunțată la o data ulterioară.

Întrebat dacă dorește să dea o noua declarație, Tăriceanu a răspuns:”M-am consultat cu avocatul meu și am concluzionat ca tot ce am avut de declarat am declarat la instanta de fond. Dacă aveți alte întrebări, va stau la dispoziție.”.

Magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, în luna mai 2018, să îl achite pe preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, în dosarul în care acesta a fost acuzat de mărturie mincinoasă. Decizia nu a fost definitivă și a fost contestată de procurori.

În 2016, procurorii DNA Braşov l-au trimis în judecată pe Călin Popescu Tăriceanu pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, dosarul având legătură cu declaraţiile pe care acesta le-a dat în cauza privind retrocedarea presupus nelegală a unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa.

Este vorba despre declaraţia pe care a dat-o la DNA Braşov la data de 15 aprilie 2016, în care "a menţionat în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre: - retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), - implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare, - actele de vânzare–cumpărare vizând aceste bunuri", a anunţat, la acea vreme, DNA, printr-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, Călin Popescu Tăriceanu "a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu relaţia avută cu inculpaţii Tal Silberstein, Andronic Dan Cătălin şi Truică Remus, în contextul menţionat mai sus, întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate mai sus şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate".

