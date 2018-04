Procesul lui Dragnea s-a amanat din cauza protocolului SRI-DNA. La Inalta Curte s-au strans semnaturi "fara penali in functii publice"

Liviu Dragnea 1

Miercuri la Inalta Curte erau programate pledoariile finale in procesul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.



Liderul PSD si-a rezervat dreptul de a da declaratii in acest dosar dupa ce toti martorii si inculpatii au fost audiati, insa in loc sa participe la sedinta de azi a ales sa mearga in Israel intr-o vizita oficiala, neanuntata insa oficial decat de partea israeliana. Dupa ce informatia a aparut in presa pe surse, confirmarea a venit doar din partea Ambasadei Israelului la Bucuresti.



In schimb, la termenul de miercuri, s-a decis amanarea sedintei de judecata dupa ce avocatii unor inculpati au cerut instantei sa solicite de la Parchetul General date privind rolul SRI in acest caz, pentru ca exista o adresa prin care o unitate a serviciului de informatii aparea ca beneficiar secundar al informatiilor obtinute in dosar.



"Daca pe parcursul cercetarii penale a fost incalcat principiul loialitatii, noi putem cere anularea acestor probe", a spus avocatul Floarei Alesu, care a citat decizii similare date in cazurile Elena Udrea-Gala Bute si ANRP-Alina Bica.



Chiar daca Liviu Dragnea nu a venit la proces, jandarmii au fost din nou prezenti in fata sediului Inaltei Curti, unde s-au strans protestatari, dar si semnaturi pentru initiativa "fara penali in functii publice".

