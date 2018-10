Procesul Sarei Netanyahu, soția premierului Benjamin Netanyahu, a inceput: Femeia e acuzata ca a comandat mancare de la restaurante

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Olt, Marius Oprescu, presedinte executiv al PSD Olt, a anuntat duminica seara, ca in urma datelor primite de la reprezentantii social-democratilor in sectiile de votare, referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati nu a intrunit prez ...