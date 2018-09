Procuroarea lui Dragnea, reactie fulger dupa anuntul lui Tudorel. Ironie: „Puneti mana pe carte, ca tot a inceput scoala”

Alexandra Lancranjan, procurorul DNA care gestioneaza dosarul penal al lui Liviu Dragnea, a ironizat intr-o postare pe Facebook declaratiile lui Tudorel Toader privind respingerea in Parlament a ordonantei 6/2016 care a permis semnarea intre institutii a protocoalelor pe justitie si infiintarea comisiilor mixte.

Toader a afirmat, la Antena 3, ca respingerea acestei ordonante in Parlament va duce la „anularea” efectelor protocoalelor. La scrut timp, Alexandra Lancranjan a venit cu precizari, afirmand ca „efectele produse pana la data respingerii raman valabile”.

„Ca tot a inceput scoala… si discutam cu niste prieteni diferenta intre abrogare, anulare si respingere…juridic evident

‘In cazul respingerii ordonantei prin lege, de la momentul intrarii in vigoare a legii de respingere, ordonanta inceteaza a mai produce efecte juridice.

Reglementarile ordonantei vor continua sa se aplice pana la intrarea in vigoare a legii de respingere, cand ele vor trebui sa inceteze a se mai produce similar situatiei in care ordonanta ar fi abrogata.

In legatura cu legea de respingere a ordonantei, de asemenea, este de precizat ca, strict formal, efectele produse pana la data respingerii raman valabile.

Sanctionarea ordonantei guvernamentale prin respingerea de catre Parlament are semnificatia dezaprobarii masurilor luate de Guvern pe aceasta cale. Chiar daca legea de respingere a ordonantei nu poate sa produca efecte retroactive, nimic nu impiedica organul legislativ sa prevada anumite masuri reparatorii pentru eventualele pagube produse in urma aplicarii ordonantei pe durata dintre momentul intrarii in vigoare a ordonantei si momentul intrarii in vigoare a legii de respingere.’

Art. 115 – Delegarea legislativa

….

(5) Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere. Daca in termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizata nu se pronunta asupra ordonantei, aceasta este considerata adoptata si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea in procedura de urgenta. Ordonanta de urgenta cuprinzand norme de natura legii organice se aproba cu majoritatea prevazuta la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.

(7) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aproba sau se resping printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.

#punetimanapecarte”, a scris Lancranjan pe Facebook.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, ca nu mai este nevoie de ordonanta de urgenta pentru anularea efectelor protocoalelor „ilegale” daca Parlamentul va respinge ordonanta 6/2016.

„In numele stabilitatii juridice nu poti sa spui unui roman ‘dom’le ramai in puscarie chiar daca ai fost interceptat ilegal’. Eu cred in prioritatea dreptului libertatilor fundamentale.

Eu spuneam ca este posibila o ordonanta prin care sa permita celui care crede ca a fost condamnat pe protocoale, pe interceptari ilegale, sa i se dea posibilitea de a declansa o procedura de admisibilitate sa verifice daca in dosarul lui au fost astfel de procedee nelegale. Daca judecatorul va vedea ca condamnarea a fost pronuntata pe astfel de probe sa se duca pe fond, sa judece, sa extraga din dosar acele probe, ce ramane e bun ramas.

Acum stiu ca in Parlament se afla o lege de aprobare a ordonantei 6/2016. Aceasta a permis constituirea acestor protocoale, a constituirii de echipe mixte. A primit aviz de la SRI, sigur ca nu putea sa primeasca. Prin urmare, in Camera Deputatilor este un proiect de lege care analizeaza ordonanta 6. Am inteles ca este posibil ca ordonanta sa fie respinsa. Daca respingi ordonanta, este echivalentul unei modificari substantiale printr-o alta ordonanta de urgenta. Legiuitorul trebuie sa stabileasca ce se intampla cu efectele juridice ale ordonantei. Le anuleaza sau le lasa in continuare. Daca le anuleaza, nu mai este necesara ordonanta guvernului. Pana la urma, asta este solutia. De modificat substantial ordonanta 6”, a declarat Toader la Antena 3.

Ela precizat ca, daca legea de abrogare a ordonantei este adoptata, aceasta va trebui sa mearga apoi la Presedintie pentru a fi aprobata.

