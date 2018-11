Procuror din dosarul lui Klaus Iohannis, dezvaluiri incendiare

Klaus Iohannis 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara, la Antena 3, un interviu-bomba cu primul procuror din dosarul caselor presedintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre Ioan Muresan, fost procuror DIICOT si fost procuror al Curtii de Apel Alba Iulia. Vezi si: Ipoteza exploziva! Klaus Iohannis a fost albit si santajat de sistem: "Stie ca oricand i se pot deschide acele dosare" In interviul realizat de Bianca Nae, Ioan Muresan descrie situatia primelor doua case retrocedate catre familia Iohannis in baza unor documente false. In urma anchetei realizate de Muresan, actele - atat testamentul, cat si adeverintele eliberate de Primaria Porumbacu - au fost dovedite false, lucru constatat in instanta ...