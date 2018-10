Procuror nou la DNA Constanta!: Iata cine este, de unde vine si ce avere are!

Se măreşte „armata“ procurorilor DNA Constanţa! Începând cu data de azi,, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a fost delegat la Servicul teritorial Constanţa al DNA. Mandatul este valabil până la începutul lunii aprilie 2019.Potrivit declaraţiei de avere, document completat la data de 15 mai 2017, magistratul are, din 2004, un teren intravilan în Constanţa, în suprafaţă de 190 de metri pătraţi, din 2009 deţine 500 de metri pătraţi dintr-un teren extravilan în Seimeni, iar din 2012 are în posesie două hectare de pămân în Călăraşi. Magistratul mai are, din 2005, o casă în Constanţa, în suprafaţă de 140 de metri pătraţi, şi din 2014 un apartament, tot în Constanţa, în suprafaţă de 68 de metri pătraţi. În parcare, noul procuror al DNA Constanţa are un autoturism marca Fiat, model Panda, fabricat în 2010, dar şi un Ford Cortina, auto fabricat în 1972.are, din 2014, un depozit bancar în suprafaţă de 39.000 de lei. Magistratul are şi datorii, respectiv 174.000 de lei (credit ipotecar din 2014) şi 15.000 de lei (card credit din 2015 ).În ceea ce priveşte veniturile, magistratul a consemnat suma de 125.358 de lei, banii reprezentând salariu şi venituri provenite din sentinţe.