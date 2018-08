Procurorii acuza: Un sofer baut si drogat a accidentat doua persoane si a fugit. Prins si dus la arestare

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Constanţa cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de: un cetăţean, aflat în stare de reținere, pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care se afla sub influența unor substanțe psihoactive și părăsirea locului accidentului, fără încuviiințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei de către conducătorul vehiculului implicat în accidentul de circulație.Cel în cauză este suspectat că, în data de 29 iulie, fiind sub influența băuturilor alcoolice (având o alcoolemie de 1,30 g/l) și a substanțelor psihotrope, a condus autoturismul pe DC 86, dinspre Constanța spre Năvodari și ajungând la trecerea de pietoni a accidentat ușor pe numiții B.M.A și B.A.R , angajați în traversarea străzii pe marcajul pietonal, care conform raportului specialiștilor din cadrul Sericiului de Medicină Legală Constanța, au necesitat pentru pentru vindecare 18-20 zile îngrijiri medicale, respectiv, 10-11 zile îngrijiri medicale. După producerea accidentului, conducătorul auto nu a oprit și a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, fiind depistat la locul de cazare al acestuia.Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.