Procurorii analizeaza imaginile video din 10 august pentru a-i identifica pe cei care au agresat jandarmi

Procurorii analizeaza imaginile video de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, cand au avut loc violente intre fortele de ordine si protestatari, pentru identificarea persoanelor care au agresat jandarmi. ″In prezent sunt in continua desfasurare activitati specifice de vizionare si analizare a imaginilor ce surprind desfasurarea evenimentelor ce au avut loc in Piata Victoriei si in zona din apropierea Pietei Victoria, in vederea identificarii persoanelor implicate in comiterea infractiunilor de ultraj si tragerii la raspunderii a acestora", a transmis vineri Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii spun ca pana in prezent in dosarul deschis pentru ultraj impotriva jan ...