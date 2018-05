Procurorii au luat decizia in legatura cu Magdalena Serban: Criminala de la metrou, trimisa in judecata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magdalena Serban, femeia care a impins-o pe tanara Alina Ciucu in fata metroului, la statia Dristor 1, a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv. Ea este acuzata de tentativa de omor si omor calificat, transmite Parchetul Tribunalului Bucuresti. Procurorii noteaza in rechizitoriul transmis instantei ca, la data de 12 decembrie 2017, in jurul orei 15,35, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, Magdalena Serban a impins o femeie de doua ori, spre liniile de metrou, cu intentia vadita de a o arunca in fata trenului care tocmai urma sa opreasca si de a-i suprima astfel viata. In aceeasi zi, in jurul orei 19,54, dupa ce savarsise infractiunea de tentativa de omor descrisa mai sus, in timp ce s ...