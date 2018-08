Procurorii cer expertiza GAZELOR lacrimogene folosite de jandarmi la protestul din 10 august. Pana vineri, au fost inregistrate 705 plangeri impotriva fortelor de ordine

BREAKING NEWS: Iohannis, atac devastator: Dragnea are fricile si obsesiile unui dictator Klaus Iohannis lansează un atac devastator la adresa PSD şi a lui Liviu Dragnea: are fricile şi obsesiile unui dictator, a afirmat şeful statului. Citește mai departe...

Iohannis, dupa ce Dragnea a acuzat o "tentativa de asasinat": Omul are fricile si obsesiile unui dictator Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a auzit despre o "tentativa de asasinat" care sa il vizeze pe Liviu Dragnea, asa cum a acuzat, doua zile la rand liderul PSD.

RCS-RDS. Gigantul IT&C, lovitura in urmatorii 3 ani. Telekom, acelasi lucru RCS-RDS a făcut anunţul că a reuşit achiziţionarea drepturilor TV pentru Bundesliga, campionatul Germaniei, pentru următorii 3 ani. Meciurile vor fi transmise pe posturile de sport ale gigantului în telecomunicaţii, Digisport. Citește mai departe...

Un nou esec pentru Dan Petrescu Echipa antrenata de Dan Petrescu, Guizhou Hengfeng, a suferit inca o infrangere in prima liga de fotbal din China.

Incident aviatic! Doua bombardiere britanice de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu au interceptat un avion rus Avioane de vânătoare britanice, desfăşurate în România la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, au interceptat joi deasupra Mării Negre un avion rusesc de patrulare maritime. (Super oferte la accesorii gaming) Este al doilea incident de acest fel survenit de la începutul săptămânii, a anunţat vineri Ministerul britanic al Apărării, citat de agenţia Reuters. Avioanele de vânătoare […] The post Incident aviatic! Două bombardiere britanice de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu au interceptat un avion rus appeared first on Cancan.ro.

Fenechiu, analiza riguroasa a candidaturilor DNA: Gurile rele spun ca ea e persoana dorita de Tudorel Toader EXCLUSIV Ministerul Justiţiei a reluat în 6 august procedura de selecţie pentru funcţia de procuror-şef al DNA, după ce, la prima ...

UPDATE Iohannis, la intalnirea liberalilor de la Sibiu: Guvernul PSD a gazat și a batut romanii UPDATE 17:45 Klaus Iohannis a criticat dur partidul de guvernare pentru intervenția jandarmilor la protestul de pe 10 au ...

Misha, surprinsa cu lenjeria intima la vedere. Sfatul pe care i l-a dat o fana Misha este o femeie frumoasă și profită din plin de atuurile pe care le are! Artista a realizat recent un pictorial, iar una dintre imagini “a scăpat” pe Internet, unde fanii i-au lăsat numeroase mesaje. Una dintre susținătoarele vedetei i-a dat un sfat în legătură cu schimbarea de look radicală pe care a făcut-o în […] The post Misha, surprinsă cu lenjeria intimă la vedere. Sfatul pe care i l-a dat o fană appeared first on Cancan.ro.

Confesiunile uluitoare ale unui fotbalist de naționala: ”Mama a fost ucisa de tata!” A facut incest și s-a culcat cu barbați! Shiva N’Zigou, atacantul gabonez care a evoluat la Nantes și Teims, a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața lui. (Super oferte la accesorii gaming) Fotbalistul a povestit că mama lui a fost ucisă, într-un ritual satanic, iar el a avut relații intime cu sora și mătușa lui, dar că s-a și culcat cu bărbați. Jucătorul a […] The post Confesiunile uluitoare ale unui fotbalist de națională: ”Mama a fost ucisă de tata!” A făcut incest și s-a culcat cu bărbați! appeared first on Cancan.ro.