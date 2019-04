Procurorii CSM o critica dur pe Adina Florea si fac control la Sectia Speciala dupa tentativele de preluare a dosarului Tel Drum-Dragnea

"Ma ingrijoreaza modul in care, in mod repetat, Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a solicitat de la o alta structura, in speta de la DNA, in baza unui denunt anonim un dosar ultra-mediatizat, cunoscut de toti ca dosarul Tel Drum", a declarat astazi procurorul Cristian Ban, in cadrul sedintei Sectiei pentru procurori din cadrul CSM.