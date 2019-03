Procurorii DIICOT i-au deschis dosar pentru consum de droguri cunoscutului prezentator de la Antena 1!

Bomba in lumea televiziunii! Unul dintre cei mai apreciati prezentatori TV a intampinat serioase probleme cu legea. Procurorii DIICOT i-au deschis dosar penal pentru consum de stupefiante.

In urma cu ceva timp, procurorii DIICOT i-au deschis dosar penal pentru detinere si consum de droguri lui Dan Badea, noul prezentator al show-ului ”iUmor” de la Antena 1. Potrivit unor surse judiciare, Dan Badea a trebuit sa dea explicatii in fata oamenilor legii dupa ce acestia au descoperit ca prezentatorul detinea substante interzise.

Dupa ce Dan Badea s-a prezentat la audieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus solutia de renuntare la urmarirea penala pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri in vederea consumului propriu.

Dan Badea va deveni tatic

“Era in preajma zilei mele de nastere (n.r. 27 iulie). Ea a venit cu o cutiuta asa… mai erau doua saptamani pana la aniversare si mi-a spus ori o deschid acum, ori astept. Ce om normal la cap ar fi asteptat. Am deschis. Inauntru era un body, pe care eu i l-am facut cadou la Craciunul trecut, cu mesajul acesta de hai sa ne apucam de treaba si testul acela. Am inceput sa tip prin casa si sa fac ca toate alea de bucurie. Te trec toate emotiile in secunda aia.

Viata noastra s-a schimbat foarte mult in bine. Acum ma simt ca am un scop, altul decat hai sa mergem in vacanta. E baietel. La inceputul lunii martie se va naste. Este zodia Pesti. Am intrat in faza aia in care cautam carut, patut. Mi-am mutat casa la supermarket-ul de bebelusi. Cautam un nume special. Am spus ca am putea chiar sa alegem Dan, pentru ca pe mine in buletin ma cheama Robert Cristian. La botez mi s-a spus Danut”, a povestit Dan Badea, in urma cu ceva timp.

