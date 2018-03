Procurorii din Florida vor pedeapsa cu moartea pentru atacatorul de la liceul din Parkland

Nikolas Cruz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii din Florida au anuntat marti intentia lor de a cere pedeapsa cu moartea impotriva lui Nikolas Cruz, atacatorul care a impuscat mortal 17 persoane in urma cu o luna intr-un liceu din Parkland, relateaza AFP. Nikolas Cruz, 19 ani, urmeaza sa se prezinte miercuri in fata instantei pentru a fi pus oficial sub acuzare. El este acuzat de 17 crime cu premeditare. Avocatii sai au facut cunoscut ca va accepta sa pledeze vinovat contra garantiei ca nu va fi executat. O negociere a pedepsei ramane teoretic posibila, in pofida anuntului facut de procurori marti ca privilegiaza pedeapsa capitala. Data procesului lui Nikolas Cruz, conditionat de faptul ca este declarat suficient de sanatos mintal pentru ...