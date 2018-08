Procurorii, dupa protestele din februarie 2017: Galeriile au fost CHEMATE la protest. Unii dintre suporteri s-au exprimat ca sunt doar niste pioni

În februarie 2017, când peste 100.000 de persoane au participat la un protest în Piața Victoriei, a existat un grup de persoane agresive, fiind vorba, din informațiile de la acel moment despre suporteri ai unor echipe de fotbal. Procurorii au făcut investigații după violențele de atunci, cauza fiind trimisă în judecată.

"Din ansamblul materialului probator administrat in cauza, reiese ca galeriile au fost chemate la protest, ca unii dintre suporteri, chiar anterior incidentelor, s-au exprimat ca sunt doar niste pioni pe tabla de sah, ca membrii organizatiilor de suporteri au fost prezenti la protest indemnand la violente", spuneau procurorii în rechizitoriu, potrivit ziare.com.

Pe de altă parte, ancheta nu a scos la lumină de cine au fost coordonați suporterii.

"Ca in zona respectiva au fost prezenti membrii mai multor galerii de fotbal - Steaua, Rapid, Dinamo - o arata declaratiile martorilor si ale inculpatilor, prezentate pe larg, in prezentul rechizitoriu", arata Parchetul.

Procurorii au descoperit și discuții pe Whatsapp din care reiese că violențele de atunci ar fi fost premeditate.

"Masinuta: "DACA VRETI SA FACEM CEVA LA PROTESTE...SA SPUNETI...CA SA STIM DACA ARE ROST SA IESIM... PE BAHAVANAOS! ", "Masinuta: "si ce vroiai domne? sa am grija de nevasta? pt asta am venit....ai nostrii s au spart ... si noi ne am intalnit cand s a spart...macar am ramas aia.... Si sa jucam angry birds 5 ore...pana obosim parca e penibil... am vrut sa demonstram .. nu sa ma maimutaresc .... daca stateam in linie... puteam sa numim ca ne batem cu fraierii...eh asta e! Si alerga ca la maraton la 3 pasi facuti de garda ... e la modul general ...noi am tot fost la proteste... si pana la urma CEL MAI PENIBIL PROTEST...SI CEL MAI BINE PLATIT CA SA FIM IMAGINEA PROASTA IN SOCIETATE...", sunt cateva dintre replicile redate de procurori in rechizitoriu.