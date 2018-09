Procurorii Lucian Onea și Laura Bucica, de la DNA Ploiești, judecați disciplinar

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de: procurorii Laura Bucică și Lucian Onea, de la DNA Ploieşti, pentru „exercitarea funcţiei cu rea credinţă”, abatere disciplinară prevăzută de art.99 lit.t) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. „În concret, procurorii au dispus, într-o cauză disjunsă dintr-un dosar DIICOT, cu încălcarea intenţionată a The post Procurorii Lucian Onea și Laura Bucică, de la DNA Ploiești, judecați disciplinar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.