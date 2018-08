Procurorii militari au cerut documente de la toate institutiile care au avut reprezenanti in Piata Victoriei, in seara de 10 august, cu ocazia mitingului diasporei, potrivit colonelului magistrat Ionel Corbu, seful Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Conform ziare.com, procurorul a explicat ca in acest caz ancheta a fost extinsa si pentru neglijenta […] Articolul Procurorii militari au cerut documentele prin care s-a ordonat interventia jandarmilor in Piata Victoriei apare prima dată în AM Press.