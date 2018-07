Procurorii Parchetului General ataca programul „Prima Casa” pentru suspiciuni de corupție

Poliţiştii efectuează, joi, peste 20 de percheziţii într-un dosar al procurorilor de la Parchetul General, ce vizează infracţiuni de corupţie la o instituţie publică. Percheziţiile au loc la Fondul de Garantare a Creditelor şi la birourile şi domiciliile unor angajaţi, potrivit unor surse judiciare. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR efectuează 23 The post Procurorii Parchetului General atacă programul „Prima Casă” pentru suspiciuni de corupție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.