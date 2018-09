Procurorilor li s-a restituit dosarul arhiepiscopului Tomisului

Curtea de Apel Constanţa a decis, joi, să admită toate cererile şi excepţiile formulate de către Teodosie Petrescu, de Neculai Poalelungi şi de Ciprian Stoichin, cele trei persoane trimise în judecată în acest dosar, instanţa constatând nulitatea ordonanţelor de urmărire penală in rem, de extindere a urmăririi penale şi de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de cei trei, informează România TV.Curtea de Apel a mai hotărât să excludă toate probele administrate în cursul urmăririi penale, constatând neregularitatea rechizitoriului emis de DNA Constanţa cu privire la cei trei şi faptele imputate acestora.Instanţa a decis restituirea cauzei la parchet.Decizia Curţii de Apel Constanţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie.În luna martie a acestui an, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Teodosie Petrescu, pentru inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, abuz în serviciu în formă continuată.În acest dosar au mai fost trimişi în judecată Neculai Poalelungi, angajat al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată, şi Ciprian Stoichin, consilier administrativ bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată.În 3 februarie 2017, arhiepiscopul Tomisului şi alte persoane au fost trimişi în judecată pentru că ar fi obţinut pe nedrept fonduri europene şi ar fi creat APIA un prejudiciu de aproape 1.4 milioane de lei.Procurorii spuneau că în acest context, în 10 octombrie 2017, în încercarea de a-şi crea o situaţie favorabilă în cadrul procesului penal, IPS Teodosie a depus la DNA - Serviciul Teritorial Constanţa un denunţ prin care acuza trei persoane fizice (două dintre ele angajate în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului) şi două persoane juridice de fraudarea fondurilor europene, în anul 2016."Concret în cuprinsul sesizării, inculpatul Petrescu Teodosie, în mod nereal, a învederat faptul că, fără ştirea sa şi cu încălcarea prevederilor legale, cei doi angajaţi, ar fi cerut şi primit fonduri europene pentru o suprafaţă de 350 ha aparţinând Arhiepiscopiei Tomisului.Mai mult, persoanele respective sunt acuzate că ar fi încheiat acte de dare în arendă, către terţe societăţi şi persoane, a unor suprafeţe de teren deţinute de către Arhiepiscopia Tomisului (în total 110 ha, situate în diferite locaţii)", afirma DNA.Procurorii susţineau că Arhiepiscopul Tomisului, beneficiind de ajutorul lui Neculai Poalelungi, a dat declaraţii şi a depus la noul dosar astfel constituit mai multe documente false care ar fi susţinut vinovăţia persoanelor respective.Sursa citată menţiona că, în perioada noiembrie - decembrie 2017, după sesizarea DNA cu privire la aspectele menţionate, prin două decizii emise ca urmare a unui raport întocmit de Ciprian Stoichin (sub coordonarea lui Neculai Poalelungi), arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a dispus suspendarea celor doi angajaţi din funcţiile deţinute în cadrul Arhiepiscopiei şi suspendarea drepturilor salariale conferite acestora, procurorii considerând că acesta a acţionat cu rea- credinţă şi cu încălcarea dispoziţiilor legale.Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Constanţa.IPS Teodosie este judecat la Curtea de Apel Constanţa pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fiind vorba tot despre un dosar DNA. Astfel, în perioada 2010 - 2016 Teodosie Petrescu, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, este acuzat că a folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) în scopul de a primi fonduri europene."În documentele prezentate la APIA, inculpaţii au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafeţe agricole (peste 300 hectare), situate în zona denumită «Ferma 3» - Nazarcea (localitatea Lumina, judeţul Constanţa), având categoriile de folosinţă «vii pe rod cu struguri pentru vin»/ «vii pe rod cu struguri nobili pentru vin», în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi", arăta DNA.De asemenea, procurorii anticorupţie au stabilit că un alt aspect fals prezentat în declaraţiile depuse a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), printre care şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite, în condiţiile în care respectivele parcele erau abandonate şi invadate cu astfel de vegetaţie pe toată durata formulării cererii şi obţinerii fondurilor."Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 184.610,27 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei. În anul 2016 plăţile nu au fost autorizate, prin urmare, raportat la acel an, fapta a rămas în faza tentativei", mai spuneau procurorii.