Procurorul Bogdan Pirlog, la judecata CSM. Inspecția Judiciara: a desconsiderat total normele și standardele de conduita

Procurorul militar Bogdan Ciprian Pîrlog – cel care s-a autosesizat în cazul protestelor din 10 august și a întocmit halucinantul proces-verbal care a stat la baza deschiderii dosarul penal – a fost trimis de Inspecția Judiciară în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit Inspecției Judiciare (IJ), Pîrlog a desconsiderat total