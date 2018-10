Procurorul din dosarul Tel Drum, mesaj pentru urechile cu auz fin: 'Subestimati-ma! Va fi interesant'

Wildlife Photographer of the Year: Fotografia cu doua maimute aurii, castigatoarea marelui premiu Fotograful olandez Marsel van Oosten a fost desemnat câştigător al prestigiosului Wildlife Photographer of the Year pentru portretul său intitulat "The Golden Couple" (cuplul de aur), care a surprins două primate aurii cu nas cârn în habitatul lor, potrivit CNN. (function(){if( ...

Cine nu ar trebui sa manance niciodata ciocolata neagra O cantitate de ciocolată neagră consumată cu moderaţie este benefică pentru sănătate, susţin nutriţioniştii. Dar tot ei atrag atenţia că nu oricine se poate bucura de acest dulce pe bază de cacao şi zahăr. Citește mai departe...

Unul dintre cele mai mari organisme de pe Terra moare. Si e doar vina omului! Unul dintre cele mai mari organisme de pe Terra, o colonie de plopi identici din punct de vedere genetic, care formeaza practic un singur organism, moare. Motivul: e devorat sistematic de caprioare. Dar de vina nu sunt acestea, ci oamenii.

Hotel mistuit de flacari noaptea trecuta. Panica intr-un oras din Romania Panică, azi-noapte, în Complexul Studențesc din Timișoara. Un hotel a luat foc și, în ciuda intervenției pompierilor, flăcările l-au distrus aproape în totalitate. Citește mai departe...

Comisia de la Venetia dezbate, astazi, Codurile Penale si Legile Justitiei din Romania Comisia de la Venetia are pe ordinea de zi a sedintei plenare de vineri adoptarea a doua opinii privind Justitia din Romania, cea preliminara referitoare la Legile Justitiei si una privind Codurile Penale, la dezbatere urmand sa fie prezent si Florin Iordache.

Haos in centrul Capitalei. Circulatie blocata in Pasajul Unirii, dupa un accident grav Haos în centrul Capitalei. Circulaţia este blocată în Pasajul Unirii, în jurul orei 7,30, după un accident grav produs în zonă. Ambele benzi sunt blocate pe direcţia Tineretului - Universitate, informează Realitatea TV. Citește mai departe...

Incendiu puternic izbucnit la un hotel din Timișoara. 9 persoane au fost evacuate Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la un hotel aflat în Complexul Studențesc din Timișoara, 30 de pompieri intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările. Nouă persoane au fost evacuate și nu au fost înregistrate victime. Incendiul a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la un hotel […] The post Incendiu puternic izbucnit la un hotel din Timișoara. 9 persoane au fost evacuate appeared first on Cancan.ro.

Cutremur in Marea Neagra, la o adancime de doar 3 kilometri! Seism în România, în urmă cu câteva ore! Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs joi seara (18 octombrie), la ora 20.37, în Marea Neagră, la adâncimea de doar 3 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a înregistrat la ora 20.37 în Marea Neagră la […] The post Cutremur în Marea Neagră, la o adâncime de doar 3 kilometri! appeared first on Cancan.ro.

Ministrul interimar al Educației a convocat o intalnire de lucru cu reprezentanți ai cadrelor didactice Ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, a convocat, joi, o intâlnire de lucru cu reprezentanţi ai cadrelor didac ...