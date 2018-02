Procurorul Mihaiela Iorga, dezvaluiri ULUITOARE: 'Cele mai socante amenintari le-am primit in sediul Inspectiei Judiciare'

Procurorul Mihaiela Iorga a declarat, duminică, într-un interviu televizat, că a fost ameninţată de către Elena Rădescu, inspectoarea care a condus echipa de control care a verificat managementul DNA, aceasta spunându-i că are un copil de crescut şi să nu forţeze "dragostea cu DNA", informează Mediafax.

"Cred că cele mai şocante ameninţări le-am primit în sediul Inspecţiei Judiciare, de la inspectoarea Elena Rădescu. Am fost audiată de dânsa în cadrul cercetării disciplinare. Nu a interesat faptele care făceau obiectul cercetării. Doamna inspector m-a întrebat de ce insist dragostea cu forţa cu DNA. Am întrebat de ce a ajuns la aceatsă concluzie. (...) Am primit ameninţări că nu trebuie să mă lupt cu sistemul, cu doamna procuror şef", a declarat procurorul Mihaiela Iorga, la Antena 3.

Aceasta spune că inspectoarea ar fi încercat să lase de înţeles că procurorul şef al DNA este doar un executant.

"Spunea că doamna Kovesi e cumva nevinovată, că altcineva disctează aceste acţiuni (...) Rădescu mi-a spus că ar trebui să am grijă că am un copil de crescut. Nu am martori, dar sunt lucruri care trebuie spuse. S-a întâmplat în biroul dânsei de la Inspecţia Judiciară. Nu am ripostat la ameninţări", a mai spus Iorga.

Inspectoarea Elena Rădescu a condus echipa de control care a verificat managementul DNA. În urma acestei verificări a izbucnit un scandal. Mai exact, echipa inspectorilor care a făcut controlul s-a divizat în două şi asta pentru că Elena Rădescu şi-a acuzat colegele că ar fi fost nepoliticoase cu procurorii anticorupţie. În replică, acestea au spus că au fost făcute presiuni.