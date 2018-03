Procurorul Mircea Negulescu face o dezvaluire INEDITA: De unde vine porecla 'Portocala'

Procurorul Mircea Negulescu, zis și procurorul Portocală, a dezvăluit într-un interviu pentru Revista Kamikaze de unde vine porecla sa.

„Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații. Tot în acea perioadă persoane din anturajul celor anchetați, au început să culeagă date și informații în legătură cu mine și familia mea, să organizeze filaje, supravegherea imobilului în care locuiam, supravegherea intrărilor la unitatea de parchet – pentru a observa care sunt persoanele venite la audieri, să caute sau să contrafacă probe în scopul compromiterii mele. Se interesau și încercau să culeagă date în scop de intimidare în legătură cu fiul meu, unde învață, unde lucrează, dacă frecventează cluburi, lucruri care, pentru orice părinte sunt de natură să genereze un sentiment de nesiguranță. Lucrurile nu s-au oprit aici, pentru a afla obiectul cercetării și amploarea investigațiilor persoanele suspectate și vizate de investigații au contactat, în mod nelegal, cadre de conducere ale M.A.I., funcționari publici ce ocupau poziții importante și chiar alți magistrați pentru a obține date referitoare la investigațiile în curs. Toate aceste date se regăsesc în cadrul unor dosare penale aflate în diferite faze procesuale publice pe rolul organelor judiciare.”, a spus Mircea Negulescu.

Cât despre „protestul portocalelor” de la Cotroceni, Mircea Negulescu a spus că „chiar dacă adepții mitingurilor portocalelor sunt puțini, este cert că vânzarea portocalelor în România a crescut, ceea ce face bine economiei”.

„În actul de identitate este trecut numele Negulescu, situație în care întreaga dezbatere televizată ar fi putut să se oprească la acest nume. Ducerea în derizoriu a unei persoane prin repetarea cu înverșunare a unei porecle este o tehnică de manipulare folosită în scop vădit de decredibilizare. Acest tip de manipulare a avut efectul scontat și mă refer aici la demonstrațiile cu portocale. Personal, respect opiniile celor care demonstrează având ca obiect material de manifestare a opiniilor lor portocalele. E dreptul lor să facă acest lucru pentru că în decembrie 1989 prima libertate câștigată a fost libertatea de exprimare. Trebuie să fim optimiști, chiar dacă adepții mitingurilor portocalelor sunt puțini, este cert că vânzarea portocalelor în România a crescut, ceea ce face bine economiei.”, a declarat Negulescu.