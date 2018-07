Felix Banila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a numit-o in functia de consilier pe Mariana Alexandru, fost procuror in cadrul DNA. Mariana Alexandru a ocupat functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din DNA, ea iesind la pensie in septembrie 2014. In 2015, Mariana Alexandru a fost selectata de delegatia Uniunii Europene de la Chisinau, fiind numita in functia de expert, pentru a oferi asistenta in domeniul investigarii infractiunilor economico-financiare si a ajuta autoritatile din Republica Moldova in lupta impotriva coruptiei. Numele procurorului Mariana Alexandru este legat de primul dosar "Zambaccian", de cel al fostului parlamen ...