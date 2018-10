Producatorii de ciocolata se reorienteaza spre Est

Cel mai mare producător mondial de ciocolată a început să se uite spre răsărit pentru creştere, pe fondul diminuării apetitului pentru dulciuri în SUA şi Europa Occidentală, informează Bloomberg.

Grupul elveţian Barry Callebaut a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru preluarea companiei ruseşti Inforum, pentru a se putea extinde pe cea de-a doua mare piaţă de ciocolată din lume, după volumul vânzărilor. Termenii financiari ai acodului, care ar urma să se încheie în acest an, nu au fost dezvăluiţi.Chiar dacă este cel mai mare producător mondial de ciocolată, Barry Callebaut este puţin cunoscut de consumatorul obişnuit, deoarece grupul elveţian produce dulciuri pe care comapanii precum Hershey şi Nestle îşi pun propria lor etichetă. La rândul său, Inforum a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 86 milioane de franci elveţieni (87 milioane de dolari).Achiziţia arată modul în care producătorii de ciocolată se gândesc la noi pieţe în condiţiile în care cumpărătorii americani şi europeni renunţă la produsele care conţin zahăr în favoarea produselor mai sănătoase.Un alt producător elveţian de ciocolată, Lindt & Spruengli, a anunţat şi el că pieţele din Brazilia, Africa de Sud, Japonia şi China oferă un potenţial enorm în următorii an. Jumătate din cele 30 până la 40 de magazine pe care Lindt & Spruengli le va dechide în acest an vor fi în astfel de pieţe emergente.Europa este saturată cu ciocolată, având în vedere că primele zece ţări cu cel mai mare consum de ciocolată per capita sunt în această regiune, potrivit Euromonitor International."Toţi producătorii de cacao şi ciocolată sunt interesaţi de pieţele emergente şi vom vedea o activitate mai mare pe aceste pieţe. Consumul per capita este mult mai mic pe pieţele emergente şi în consecinţă potenţialul de creştere este imens", a subliniat Diana Gomes, analist la Bloomberg Intelligence.