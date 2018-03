Producatorii Game of Thrones au confirmat cea mai mare temere a fanilor. Finalul serialului, aplaudat timp de 15 minute

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cele mai negre temeri ale fanilor serialului "Game of Thrones" au fost confirmate. Directorii executivi HBO au dezvaluit scenariul ultimelor episoade ale sezonului cu numarul 8 "Game of Thrones". Conform Variety, mai multe personaje centrale isi vor gasi sfarsitul pana in ultimul episod al productiei-fenomen. Modul in care se incheie serialul a fost aplaudat in picioare de catre membrii echipei, dupa ce totul a fost dezvaluit in cadrul unei mese rotunde. "A fost un moment extrem de puternic pentru vietile si carierele noastre. Niciunul dintre actori nu a primit inainte scenariul, asa ca a fost surprinzator cand personajele lor au inceput sa moara unul du ...