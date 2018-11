Producatorul Jason Blum a fost huiduit la Israel Film Festival de la Los Angeles - VIDEO

Producătorul Jason Blum, dublu nominalizat la Oscar şi premiat cu Emmy, a fost huiduit la Israel Film Festival de la Los Angeles, unde era recompensat cu premiu pentru întreaga activitate, pentru remarcile anti-Trump făcute în discursul său, scrie news.ro.

Blum a fost huiduit de la început, când el s-a referit la rezultatele alegerilor care erau făcute publice în timp ce evenimentul se desfăşura.

„Ultimii doi ani au fost grei pentru noi toţi cei care preţuim libertatea ca cetăţeni ai acestei ţări. Cel mai bun lucru la această ţară este că îl poţi plăcea pe Trump, dar nu sunt nevoit şi pot spune ce simt faţă de asta - şi nu îmi place!”, a spus Blum, citat de Variety.

La acel moment, mai mulţi oameni au părăsit sala Saban Theater din Beverly Hills.

Huiduielile şi vociferările au luat amploare, în timp ce Blum, care primise Achievement in Film & Television Award, încerca să le acopere.

„Aşa cum puteţi observa de la acest public, este sfârşitul discursului tolerat. Avem un preşedinte care numeşte presa inamic al oamenilor. Mulţumită preşedintelui nostru, antisemitismul este în creştere”.

Un bărbat, identificat drept Yossi Dina, proprietar al unei case de amanet care a apărut în „Beverly Hills Pawn”, a urcat pe scenă şi a încercat să îl înlăture pe Blum, în aplauzele mulţimii.

O femeie a chemat paza şi bărbatul s-a retras.

„Să vă bucuraţi de film şi vă iubesc şi vă respect pe toţi. Acum sunt luat de aici şi de asta Trump nu este omul potrivit”, a încheiat Blum, fondator şi CEO al Blumhouse Productions.

Producătorul a scris pe Twitter despre acest episod, caracterizându-l ca „uşor razna”, şi a mărturisit că nu se aştepta la o astfel de reacţie.

Jason Blum, născut pe 20 februarie 1969, în Los Angeles, a produs peste 130 de filme şi seriale. A fost nominalizat la Oscar pentru filmele „Whiplash” (2014) şi „Get Out” (2017) şi premiat cu Emmy pentru filmul „The Normal Heart” (2014), cu Mark Ruffalo şi Julia Roberts în distribuţie, şi pentru documentarul „The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst” (2015).