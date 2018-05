Produsul alimentar unic in lume creat de o romanca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca din Oradea a prezentat, in premiera mondiala, la un targ de alimente naturale, organizat la Londra, un produs alimentar unic in lume, de conceptie proprie, numit fructonata, obtinut fara zahar, fara fierbere si fara aditivi, din culturi ecologice. Romanii care au dat lovitura dupa ce au cultivat ”fructul tineretii vesnice” De profesie inginer in industria alimentara, Simona Bisboaca, a declarat ca a lucrat sapte ani, alaturi de sotul sau, pentru a obtine acest produs, care seamana cu o pasta de fructe ajunse la maturitate, bine coapte, din culturi ecologice certificate, fara adaos de zahar, conservanti sau aditivi alimentari. Fructonata poate fi consumata in mixuri cu ia ...