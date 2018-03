Prof. dr. Aurel Romila: ‘Daca exista o armonie spirituala cu cineva, poti sa-l accepti si daca are cu 20 de ani mai mult, si daca are peste 100 de kilograme, si daca are diabet tip II’

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul doctor Aurel Romila este nu doar unul dintre cei mai renumiti psihiatri romani, dar totodata un mare om de cultura. Experienta sa vasta s-a tradus in initierea Centrului de Resocializare din incinta Spitalului „Alexandru Obregia”, inaugurat in 1994, proiect intampinat la inceput cu o foarte mare rezistenta. Este autorul volumului Psihiatria, considerat de specialistii in domeniu cea mai importanta sinteza de psihiatrie facuta vreodata la noi in tara. Intr-un interviu acordat ziarului Cotidianul, cu ceva vreme in urma, profesorul Romila vorbeste despre ce inseamna, in zilele noastre, adaptarea la un secol al vitezei, despre false modele precum si de incapacitatea romaneasca de a-I pretui si sprijini ...