Prof. dr. Camelia Gavrila, in Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlament: "Educatia este un demers esential pentru prevenirea acestui fenomen"

In ziua de marti, 09 octombrie 2018, Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul Romaniei, a organizat conferinta internationala cu tema „Combaterea traficului de persoane - o lupta continua", coordonata de deputatul Angel Tilvar, presedintele Grupului si presedinte al Comisiei pentru afaceri europene. La conferinta au participat ministrii, ambasadori, parlamentari, personalitati reprezentand institutii ale administratiei nationale, parlamente din statele membre ale Uniunii Europene, corpul diplomatic acreditat in Romania, organizatii neguvernamentale nationale si internationale. In interventia sustinuta, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta tineret si sport, deputat prof. dr. Came ...