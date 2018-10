Prof. dr. Marin Burlea va fi depus in Amfiteatrul Mare al Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi

Marin Burlea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Pentru ultima oara, in spitalul in care si-a petrecut cea mai mare parte din viata! Amfiteatrul Mare al Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi este locul in care va fi depus sambata, in jurul pranzului, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea. Slujba de inmormantare va avea loc luni, incepand cu ora 10.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului-Vulpe, din strada Sarariei nr. 40. In jurul orei 12.30-13.00, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul Eternitatea din Iasi, orasul care l-a adoptat definitiv. Va multumim pentru mesajele emotionante!" este mesajul postat pe de Anamaria Ciubara. Daca ti-a placut articolul ...