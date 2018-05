Prof. Dr. Monica Pop: ”Orice om are celule canceroase in sange dar se imbolnavesc doar cei care fac aceste greseli care determina scaderea imunitatii”

Monica Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu totii avem celule maligne in organism dar sunt eliminate de sistemul imunitar. Cand imunitatea scade, celulele canceroase incep sa se acumuleze si apar tumorile canceroase, potrivit prof. dr. Monica Pop. Cunoscutul medic oftalmolog a explicat, in cadrul unei emisiuni la TV, de ce scade imunitatea si se ajunge la cancer. ”Imunitatea scazuta ii caracterizeaza pe romani, in mod special. Factorii care duc la scaderea imunitatii sunt: depresia, boala secolului, lipsa celor minimum 6 ore de somn si alimentatia, adica lipsa proteinelor. Un medic infectionist spunea ca niciodata sa nu pleci de acasa fara sa mananci proteine, un ou sau putina branza sau iaurt. De asemenea, vaccinul antigripal e foarte ...